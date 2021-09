Günzburg

Postfiliale in Denzingen hat geschlossen: Wie geht es jetzt weiter?

Die Postfiliale in der Ichenhauser Straße in Günzburg hat seit mehreren Wochen geschlossen. Ob und wann sie wieder aufmacht, ist unklar.

Plus Die DHL-Paketstation in Denzingen ist seit mehreren Wochen zu. Warum der Betreiber hin und wieder aufsperrt, was die Deutsche Post sagt und wie es weitergeht.

Von Heike Schreiber

Nach der Schließung der Post in Leipheim hat in Günzburgs Stadtteil Denzingen eine weitere Postfiliale ihre Türen dichtgemacht. Anfang September war die Filiale in der Ichenhauser Straße plötzlich zu. Lediglich ein Schild an der Tür wies darauf hin, dass die "Filiale Günzburg 3 vorübergehend und bis auf Weiteres für den Parteiverkehr geschlossen" ist. Beschwerden sollten direkt an die Deutsche Post in Bonn gerichtet werden. Der Betreiber selbst öffnete trotzdem sporadisch immer wieder für Kunden, die Pakete abholen wollten. Bei der Post selbst schien niemand so richtig zu wissen, wie es um die Filiale bestellt ist. Ein Sprecher teilte auf Nachfrage mit, man sei von der Schließung überrascht worden. Eine andere Sprecherin erklärte kurz darauf, dass doch weiter geöffnet sei. Am Dienstag hieß es wieder, die Filiale bleibt weiter geschlossen. Über die Hintergründe und wie es mit der Filiale weitergeht, hat unsere Redaktion mit dem Betreiber, dem Landratsamt und der Deutschen Post gesprochen.

