Günzburg

06:00 Uhr

Prozess: Wer zahlt für den Unterhalt der Butzengünz in Günzburg?

Plus An dem Gewässer stehen mehrere Wasserkraftwerke. Wer für den Unterhalt zuständig ist, ist seit zehn Jahren ein Hin und Her – und nun ein Fall fürs Gericht.

Von Julia Greif

Die Butzengünz ist ein kleines Gewässer, das von der Günz abzweigt und dann wieder hineinfließt. Es erstreckt sich vom Günzbuger Stadtberg bis zum Sportheim Wasserburg. Im Lauf der Jahrhunderte wechselte es auch ab und zu die Namen. Es ist zum Beispiel auf einer Karte aus dem Jahr 1613 als "kleine Günz" ausgewiesen. Seit zehn Jahren ist die Butzengünz Gegenstand einer Diskussion, die am Montag vor dem Verwaltungsgericht Augsburg ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte. Es geht darum, wer für den Unterhalt dieses Gewässers zuständig ist. Konkret heißt das: Wer muss diesen Fluss zum Beispiel regelmäßig auch an schwierig zugänglichen Stellen ausbaggern und entschlammen, den Schlamm entsorgen oder für die Kosten von 10.000 Euro im Jahr aufkommen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen