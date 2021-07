Günzburg

30.06.2021

Prozess in Günzburg: Alkoholsucht bringt 48-Jährigen fast ins Gefängnis

Ein Mann hat ein Alkoholproblem, keinen Führerschein - und großen Ärger mit der Justiz. Jetzt stand er in Günzburg vor Gericht.

Ein Angeklagter in Günzburg hat ohne Führerschein im Rausch das Auto seiner Mutter geschrottet. Er hat ein massives Problem - und nur noch eine Chance.

Von Wolfgang Kahler

Der rasante Abstieg des Mannes, der jetzt in Günzburg vor Gericht stand, begann vor etwa drei Jahren. Als sein Vater starb, begann er zu trinken. Es folgten erste Delikte im Rausch. Dann kamen kurze nüchterne Phasen sogar mit einem Minijob. Richtig heftig wurde es im Frühjahr 2020. Mit dem Auto der Mutter verursachte der alkoholisierte Angeklagte in Burtenbach einen Unfall. Als die Blutprobe genommen werden sollte, reagierte der 48-Jährige rabiat, wehrte sich und traf mit einem Fußstoß einen Polizisten am Kopf. Nur weil er voll geständig war und seine Suchtproblematik einsieht, blieb ihm nach der Verhandlung im Amtsgericht Günzburg ein Gefängnisaufenthalt erspart.

