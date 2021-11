Prozess in Günzburg: Hitlerbilder und Lord Voldemort bringen Mann vor Gericht

Plus Der heute 22-Jährige hatte auch pornografische Bilder von Kindern auf dem Handy. Der Günzburger Amtsgerichtsdirektor nimmt ihn in die Mangel.

Als die Polizei im September vergangenen Jahres die Wohnung seiner Freundin durchsucht, ist der junge Mann noch nicht im Fadenkreuz der Beamten. Er wird bei den weiteren Ermittlungen als neutraler Zeuge befragt. Doch dafür nennt der Mann seinen Namen. Heraus kommt: Auch für ihn liegt ein Durchsuchungsbeschluss vor. Denn der heute 22-Jährige war Teil einer WhatsApp-Gruppe, in der pornografische Bilder hin- und hergeschickt wurden.