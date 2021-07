Günzburg

19:00 Uhr

Radeln fürs Klima: Aktivist macht mit CO2-Tonne Halt in Günzburg

Michael Bilharz will etwas für die Umwelt machen und radelt quer durch die Bundesrepublik. In Günzburg versprach Zweite Bürgermeisterin Ruth Niemetz einen Baum zu pflanzen.

Plus Michael Bilharz radelt, um die Klimaerwärmung aufzuhalten. In 100 Tagen radelt er 6000 Kilometer quer durch Deutschland. Dabei macht er auch Halt in Günzburg.

Von Michael Lindner

Eine Radtour ist im Sommer etwas Alltägliches, doch was Michael Bilharz macht, ist alles andere als das. 100 Tage lang radelt er quer durch Deutschland, insgesamt stehen 6000 Kilometer auf dem Programm. Was seine Tour zu etwas Einmaligem macht, sind seine Ziele und sein auffälliges Gefährt. Denn Bilharz fährt nicht etwa mit einem normalen Fahrrad, Rennrad oder Mountainbike. Nein, er ist mit einem Lastenrad samt Anhänger unterwegs. Und auf diesem transportiert er eine große graue Tonne mit der Aufschrift CO 2 . Denn Bilharz radelt nicht zum Vergnügen durch Deutschland, sondern mit einem ernsten Hintergrund. Am Dienstag machte er Halt in Günzburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen