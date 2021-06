Günzburg

vor 51 Min.

Radeln in Günzburg soll attraktiver werden

Das Fahrradfahren in der Günzburger Innenstadt soll attraktiver werden. Dazu hat der Stadtrat ein Radverkehrskonzept beschlossen.

Plus Der Stadtrat Günzburg beschließt ein entsprechendes Radverkehrskonzept. Wie mehr Radfahrer in die Innenstadt geholt werden sollen.

Von Walter Kaiser

Das Auto ist auf dem absteigenden, das Fahrrad auf dem aufsteigenden Ast. So hat es in vielen Städten zumindest den Anschein. Auch Günzburg will sich auf den Weg zur „Fahrradstadt 2025“ machen, ein entsprechendes Radverkehrskonzept hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Stadträtin Christa Wall ( Freie Wähler) nutzte die Gelegenheit zu einer Wutrede gegen „rücksichtslose Radfahrer“.

