Reifen eines Autos an der Günzburger Zankerstraße zerstochen

Die Polizei bittet jetzt um Hinweise, nachdem in der Günzburger Zankerstraße ein Reifen zerstochen wurde.

An einem an der Zankerstraße in Günzburg geparkten blauen VW Golf ist am Dienstag zwischen 1.35 und 8 Uhr der rechte Vorderreifen beschädigt worden.

Offensichtlich war mit einem spitzen Gegenstand mehrmals in den Reifen gestochen worden, meldet die Polizei. Es entstand ein Schaden von circa 100 Euro. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt die Polizei Günzburg unter Telefon 08221/919-0 entgegen. (AZ)