Reisender schlägt Zugbegleiter in Günzburg krankenhausreif

Am Bahnhof Günzburg schlug ein Reisender einen Schaffner krankenhausreif, weil dieser eine Fahrkarte verweigerte. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am Sonntagnachmittag verlangte am Bahnhof Günzburg ein Mann vom Zugbegleiter eine Fahrkarte. Da der Reisende weder über Bargeld noch über eine Debitkarte verfügte, lehnte dies der Schaffner ab. Daraufhin beleidigte der Mann den Zugbegleiter zunächst mit Worten und bespuckte ihn dann. Er geriet immer mehr in Rage. Der Mann schlug den DB-Mitarbeiter mit den Fäusten ins Gesicht, trat ihm mit den Füßen in den Bauch und gegen die Beine. Der Schaffner ging kurz zu Boden und floh schließlich in seinen Zug, wo er sich einsperrte. Nach der Ankunft des Zuges in Augsburg wurde der DB-Mitarbeiter in einer Augsburger Klinik behandelt.

Die Bundespolizei sucht Zeugen für den Schläger in Günzburg

Das Bundespolizeirevier Augsburg ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung und bittet um Zeugenhinweise. Der etwa 25-jährige Schläger war in Begleitung von zwei etwa vierjährigen Kindern und stieg nach der Tat in einen Zug in Richtung Leipheim. Der Mann ist etwa 185 cm groß, ist arabischen Aussehens und spricht schlecht Deutsch. Er hatte ein glatt rasiertes Gesicht, trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und Sportschuhe. Wer den Vorfall beobachtet, Bild- oder Videoaufnahmen davon gefertigt hat, wird gebeten, sich mit Augsburger Bundespolizei unter der Telefonnummer 0821/343560 in Verbindung zu setzen. (AZ)