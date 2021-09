Reiz des verlassenen Ortes: Jugendliche steigen in "Alte Mühle" in Günzburg ein

Anwohner haben die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten dann drei Jugendliche antreffen - die nun eine Anzeige erwartet.

Anwohner haben am Samstag gegen 17.30 Uhr die Polizei gerufen, weil sie aus der leer stehenden „Alten Mühle“ an der Mühlgasse in Günzburg Stimmen hörten. Bei der Überprüfung durch eine Streife der Polizei Günzburg wurden drei Jugendliche im Objekt angetroffen.

Diese waren durch ein bereits zerbrochenes Fenster eingestiegen und suchten den Reiz in einem sogenannten „Lost Place“. Hierbei handelt es sich um verlassene Gebäude oder Plätze. In diesem Fall erwartet die Jugendlichen eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs, da sie unbefugt in das Gebäude eingestiegen sind, meldet die Polizei. (AZ)

