Rentner fällt auf Betrugsmasche herein und verliert viel Geld

Viel Geld hat ein Rentner aus Günzburg verloren, der den großen Gewinn schon vor Augen hatte. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter bewahrte den Kunden vor Schlimmerem.

Einer bekannten Betrugsmasche ist ein 78-jähriger Mann aus Günzburg aufgesessen. Der Rentner erhielt bereits am 21. Oktober einen Anruf einer Frau, die ihm einen Gewinn in Höhe von 38.000 Euro zusagte. Sie stellte die Bedingung, dass der Mann zum Erhalt des Geldes Google Play Karten kaufen und deren Codes übermittelt sollte. In froher Hoffnung auf den Geldsegen tat der Mann wie ihm aufgetragen wurde und transferierte Codes im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags an die Betrüger.

255.000 Euro wurden ihm versprochen

Zwei Tage später wurde der Senior nochmals kontaktiert. Ihm wurde suggeriert, dass es bei der Gewinnhöhe zu einem Irrtum gekommen sei. Der Gewinn sei mit 255.000 Euro noch viel höher, doch müsste er nochmalig einen mittleren vierstelligen Betrag bezahlen, damit das Geld ausgezahlt werden könne. Auch dieser Forderung kam der Mann nach. Nur einem aufmerksamen Bankangestellten seiner örtlichen Hausbank, bei dem sich der Rentner nach seinem Gewinnerhalt erkundigte, ist es zu verdanken, dass sich der gutgläubige Herr nicht noch mehr Geld hat aus der Tasche ziehen lassen. Der Bankmitarbeiter schaltete schließlich die Polizei ein. (AZ)