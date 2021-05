Rettungshubschrauber landet in der Günzburger Innenstadt

Die Blicke vieler Passanten haben sich am Freitagmittag gen Himmel gerichtet: Der Helikopter überflog Günzburg und landete, weil ein Kind verletzt war.

Ein Rettungshubschrauber ist am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr in der Günzburger Innenstadt gelandet. Denn ein neunjähriger Bub war nach Angaben der Polizei in der Nähe der Ulmer Straße mit seinem Roller gestürzt und auf den Kopf gefallen.

Er sei ansprechbar gewesen, zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei aber nichts sagen. Die Feuerwehr sperrte den Landebereich des Hubschraubers ab. Das Kind kam in ein Krankenhaus. (cki)

