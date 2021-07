Richard Rau restauriert seit 40 Jahren Kirchen in der Region

Plus Der Günzburger Restaurator Richard Rau hat in der Region viele Kirchen neu gestaltet. Dabei scheut er keine Diskussion und sucht stets das Besondere im künsterlerischen Werk.

Die unscheinbare Werkstatt an der Schützenstraße ist die Kreativzentrale für Richard Rau. Im Atelier entstehen Pläne für größere Aufträge und hier haucht der Restaurator kleineren Kunstwerken wieder neues Leben ein. In vier Jahrzehnten seines Lebens hat er etliche Sakralbauten und Denkmalschutzobjekte restauriert und mit gestaltet. Dabei geht es ihm stets um das Besondere.