Rote Ampel übersehen und in zwei stehende Autos gekracht

Ein 18-Jähriger bemerkt in Günzburg nicht, dass zwei Autos vor ihm an einer Ampel halten. Bei dem Unfall kommen die drei Fahrer mit dem Schrecken davon.

Am Freitag gegen 13 Uhr ist in der Krankenhausstraße in Günzburg ein Verkehrsunfall passiert, an dem drei Autos beteiligt waren. Eine 51-Jährige musste der Polizei zufolge mit ihrem Wagen verkehrsbedingt an einer roten Ampel anhalten. Ein hinter ihr fahrender 53-Jähriger bremste ebenfalls ab.

Ein 18-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug seines Vordermannes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Fahrzeug wiederum in das Heck des davor stehenden Autos der 51-Jährigen geschoben. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)