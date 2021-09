Sattelzug überholt Leichtfahrzeug in Günzburg und reißt wohl Spiegel ab

Der Fahrer des Sattelzuges bemerkte beim Überholten auf der B16 bei Günzburg keinen Zusammenstoß. Erst später entdeckte er einen Teil eines Autospiegels.

Der Fahrer eines Sattelzuges hat am Dienstag gegen 11.15 Uhr auf der B16 zwischen den Autobahnauffahrten und dem Kreisverkehr Siemensstraße ein schwarzes Leichtfahrzeug, ein Kfz mit einer Zulassung bis 45 km/h, überholt. Dabei bemerkte er keinen Zusammenstoß.

Etwa 30 Minuten später fiel ihm auf, dass ein Teil von einem Außenspiegel an seinem Auflieger hing. Dieser könnte von dem überholten Fahrzeug stammen, so die Polizei. Am Auflieger entstand kein Sachschaden.

Der Führer des schwarzen Fahrzeugs bis 45 km/h wird gebeten, sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)