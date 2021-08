Schüler der Musikschule Günzburg legen erfolgreich die D1-Prüfungen ab

Neun weitere Jungmusikanten der Städtischen Musikschule in Günzburg wurden erfolgreich geprüft. Sie haben die Leistungsprüfung D1 des Bayerischen Musikschulverbands bestanden.

An der Städtischen Musikschule Günzburg haben erneut neun Musikschülerinnen und Musikschüler die freiwillige Leistungsprüfung D1 des Bayerischen Musikschulverbandes abgelegt. Die drei Prüfungselemente fanden im Musiksaal der städtischen Musikschule statt. Und üben lohnt sich doch! Über zwei Jahre bereiteten sich die jungen Musikbegeisterten auf ihre D1-Leistungsprüfung vor.

Wer diese Prüfung besteht, zeigte bis dahin ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft und hat regelmäßig geprobt, gelernt und vorgespielt. Nur so konnten die Schülerinnen und Schüler ihre musikalischen Fähigkeiten und Kenntnisse erfolgreich unter Beweis stellen. "Gerade in diesem besonders schweren Corona-Jahr sind wir sehr stolz, trotz des lang anhaltenden Distanzunterrichts, die Jugendlichen für so eine Prüfung fit gemacht zu haben", freute sich Schulleiter Jürgen Gleixner.

Die Lehrer haben die Jugendlichen gut vorbereitet

In über 30 Theorieeinheiten motivierte die Fachlehrkraft und Dozentin der Berufsfachschule für Musik in Krumbach, Anja Baldauf, die jungen Leute zum Lernen und Weiterbilden. Die wöchentlichen Unterrichtsstunden fanden in den Bereichen Tonsatz, Harmonielehre, Musikgeschichte und Gehörbildung statt. Im praktischen Unterricht bereiteten die Fachlehrkräfte Markus Andreula-Schlick (Saxofon), Lukas Weiß (Trompete), Kathrin Günther (Klavier), Stefan Baldauf (Schlagzeug), Anni Weinig (Harfe) und Jürgen Gleixner (Posaune) die Jugendlichen gründlich vor.

Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule absolvierten die Prüfung unabhängig davon, wie alt sie sind, welches Instrument sie spielen und auf welchem musikalischen Leistungsniveau sie sich gerade befinden. Das Prüfungssystem garantiert ihnen, dass sie qualitativ anerkannte Prüfungsstufen ablegen. Die einzelnen Stufen bauen dabei auf der Grundlage eines allgemeinen Regelwerks auf, das für alle bayerischen Musikschulen gilt.

Die Städtische Musikschule Günzburg hat mit der Einführung der freiwilligen Leistungsprüfungen (Junior 1+2, D1 und D2) und der damit verbundenen theoretischen und praktischen Vorbereitung einen weiteren Baustein in der Qualitätssicherung der Musikschularbeit geleistet. (AZ)