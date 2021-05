Günzburg

Senior aus Günzburg fällt nicht auf Anruf eines falschen Polizisten herein

Nichts Neues hat sich ein Anrufer einfallen lassen, der am Sonntagabend bei einem 84-Jährigen in Günzburg durchklingelte. Und so war dem Rentner klar, was dahinter steckt.

Ein 84-jähriger Mann aus Günzburg hat am Sonntag gegen 22 Uhr einen Anruf von einem Unbekannten erhalten, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser erzählte, dass in der Nachbarschaft zwei Einbrecher festgenommen worden seien und bei diesen angeblich in einer Liste die Adresse des 84-Jährigen festgestellt werden konnte. Mit diesem Vorwand beziehungsweise dieser Lüge wurde versucht, von dem Angerufenen weitere Details zu vorhandenem Bargeld beziehungsweise Wertgegenständen zu erfragen. Letztlich hatte der Täter das Ziel, sein Opfer zur Übergabe von Bargeld oder sonstigen Wertgegenständen zu bewegen. Der 84-Jährige erkannte nicht zuletzt auch aufgrund der Berichterstattung in den Medien die Betrugsmasche, sodass ihm kein Schaden entstand. Es handelt sich um eine bekannte Betrugsmasche, vor der ausdrücklich gewarnt wird. Die Polizei bittet darum, diese auch im Bekannten- und Verwandtenkreis zu thematisieren. Zudem weist die Polizei darauf hin, bei solchen Anrufen keinerlei persönliche Daten preiszugeben und auch keinerlei Angaben über Bargeld oder Wertgegenstände zu machen. (AZ) Lesen Sie auch: Vorsicht im Kreis Günzburg vor Betrügern mit raffinierten Tricks am Telefon

