Sexueller Missbrauch: Onkel muss Nichte Schmerzensgeld zahlen

Plus Bei mehreren Terminen unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist dieser Fall beim Amtsgericht Günzburg verhandelt worden. Nun gibt es eine Entscheidung.

Nach drei Verhandlungstagen ist ein Prozess am Günzburger Amtsgericht wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und sexueller Belästigung in Dutzenden Fällen vorerst abgeschlossen worden. Es ging um einen Onkel, der gegenüber seiner Nichte übergriffig geworden war.