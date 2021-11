Günzburg

So schön ist der Barockwinkel: Ein Buch über die Schätze in vier Landkreisen

Die architektonischen, künstlerischen und landschaftlichen Schönheiten des Schwäbischen Barockwinkels stellt der Autor Wolfgang Strobl in Wort und Bild in seinem neuen Buch vor.

Plus Welche architektonischen, künstlerischen und landschaftlichen Reize sich in der Region bieten, weiß längst nicht jeder. Das soll sich nun mit einem neuen Buch ändern.

Von Walter Kaiser

Der Prophet gilt im eigenen Land meist wenig. Das könnte auch auf Mittelschwaben zutreffen. Was ist schon Mittelschwaben, was der provinziell anmutende Schwäbische Barockwinkel? Dabei haben der Landkreis Günzburg und die angrenzenden Gebiete der Landkreise Augsburg, Neu-Ulm und Unterallgäu architektonische und künstlerische Schätze sowie landschaftliche Reize zu bieten, die sich mit bekannteren Regionen durchaus messen können. In Wort und Bild hat das der Augsburger Journalist und Autor Wolfgang Strobl in seinem Buch "Schwäbischer Barockwinkel - Barocke Pracht in einer Landschaft stiller Schönheit" dokumentiert. Vorgestellt wurde das Werk im Rokokosaal des Günzburger Heimatmuseums.

