Günzburg

vor 32 Min.

So sollen Schüler in Günzburg vor Corona-Infektion geschützt werden

Sollen solche mobilen Luftreinigungsgeräte in Klassenzimmern in Günzburg zum Einsatz kommen oder sind stationäre Anlagen die bessere Alternative?

Plus In Bayern sollen nach den Sommerferien Luftfilter in allen Klassenzimmern die Ausbreitung des Coronavirus verhindern. So geht Günzburg mit der Herausforderung um.

Von Michael Lindner

Bayerns Schulen sollen nach den Sommerferien Luftfilter in allen Klassenräumen bereitstellen. Doch eineinhalb Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie ist nur ein geringer Teil der Schulräume mit modernen Luftreinigungssystemen ausgestattet. Droht also ab Mitte September wieder Homeschooling, wenn die Infektionszahlen wie vergangenes Jahr durch Urlaubsrückkehrer voraussichtlich wieder steigen? Um den Präsenzunterricht gewährleisten zu können, sollen mobile Lüftungsgeräte oder stationäre raumlufttechnische Anlagen gekauft werden. Diese werden von Bund beziehungsweise Land unterschiedlich hoch gefördert. Diese Woche hat der Stadtrat Günzburg kontrovers über dieses Thema debattiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen