Stadt Günzburg hilft Vereinen mit insgesamt 21.000 Euro

Die Corona-Pandemie hat viele Vereine finanziell hart getroffen. Die Stadt Günzburg unterstützt betroffene Vereine nun finanziell.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Günzburger Vereine in den vergangenen eineinhalb Jahren zum Teil massive Einschnitte in ihren Vereinsaktivitäten hinnehmen. Verbunden war dies häufig mit finanziellen Einbußen. Der Günzburger Stadtrat hatte im Rahmen seiner diesjährigen Haushaltsberatungen deshalb beschlossen, die ansässigen Vereine zusätzlich finanziell mit einem Euro je Einwohner Günzburgs zu unterstützen. "Die Vereine werden im Bund und Land vergessen. Wir wollen als Stadt zeigen, dass wir sie nicht vergessen", begründete SPD-Stadtrat Michael Jahn den von seiner Fraktion zuvor gestellten Antrag.

Doch wie sollte das Geld verteilt werden? Soll etwa jeder der etwa 300 Vereine in Günzburg dementsprechend etwa 70 Euro erhalten? Dass es keine Verteilung nach dem Gießkannenprinzip gebe, war allen Beteiligten schnell klar. Es musste ein Antrag eingereicht werden. Im Mai dieses Jahres wurde von der Verwaltung mittels Pressemitteilung und Anschreiben an die Vereinsvorsitzenden auf das Unterstützungsangebot der Stadt Günzburg hingewiesen. Nach Rücklauf der Anträge können nun die bereitgestellten Mittel in Höhe von 21.000 Euro ausgeschüttet werden. Die städtische Hilfe werde in den nächsten Tagen auf die jeweiligen Vereinskonten überwiesen.

18 Vereine in Günzburg erhalten einen finanziellen Zuschuss

Pressesprecherin Carmen Willer erklärt auf Nachfrage, dass etwa 18 Vereine in Günzburg den einmaligen Vereinszuschuss erhalten. "Die Wertbeträge der Zuschüsse für die einzelnen Vereine bewegen sich dabei zwischen dem unteren dreistelligen und dem unteren vierstelligen Bereich."

Die Aktion der Stadt Günzburg habe gezeigt, dass in all den Vereinsfeldern, für die bislang keine staatliche Unterstützung generiert wurde, auch ein Zuschussbedarf der örtlichen Vereine bestand. Ein besonderer Dank gelte den Vereinen, die bewusst auf eine Antragstellung verzichtet haben, um dadurch andere Günzburger Vereine zu unterstützen. Für Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ist die Unterstützung der Vereine laut Pressemitteilung ein besonderes Anliegen: „Die städtischen Hilfen führen zu einer finanziellen Entlastung für die Vereine und sollen unsere Wertschätzung ausdrücken. Ebenso wichtig ist allerdings, dass sich die Günzburger weiterhin ehrenamtlich engagieren, um so das gesellschaftliche Vereinsleben wieder neu aufleben zu lassen.“

Im Gegensatz zur Stadt Günzburg hat sich der Kreistag zu Beginn des Jahres mit großer Mehrheit gegen diese Art von Rettungsschirm für Vereine entschieden. Der bürokratische Aufwand einer Geldspritze durch den Landkreis - in diesem Fall etwa 127.000 Euro - stehe in keinem Verhältnis zum finanziellen Ertrag für die einzelnen Vereine, argumentierten damals die Kritiker.

