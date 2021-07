Günzburg

18:30 Uhr

Summ-Summ-Bienen und Sternsinger in Crocs beim Poetry Slam in Günzburg

Poetry Slam im Soul Food im Forum am Hofgarten, im Rahmen des Günzburger Kultursommers am Samstag: Der Beifall entschied - Maron Fuchs aus Bamberg konnte sich durchsetzen.

Plus Beim Poetry Slam im Restaurant Soul Food im Forum am Hofgarten in Günzburg slammen acht Poetinnen und Poeten um die Wette.

Von Peter Wieser

Eigentlich hätte es heißen sollen: „Poetry Slam unter freiem Himmel“. Eingeladen hatte das Günzburger Kulturamt und bis zum späten Nachmittag hatte man noch gehofft, dass der Wettstreit der Sprachkünstler im Biergarten von Soul Food stattfinden kann. Nachdem der Regen kein Einsehen zeigte, wurde eben im Restaurant geslammt. „Eine etwas andere Atmosphäre als im Forum“, wie Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann am Samstag bemerkte. Und gerade deswegen sollte sie Recht behalten.

