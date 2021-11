Günzburg

12:30 Uhr

Tabaluga-Aufführung in Günzburg: Ein Rockmärchen ganz neu erzählt

Das Ensemble von "Why not Events" hat in Günzburg eine fesselnde Neuinszenierung von "Tabaluga oder die Reise zur Vernunft" auf die Bühne gebracht. Hier marschiert die Ameisenarmee zackig vor dem kleinen Drachen auf.

Plus „Why not Events“ hat in Günzburg große und kleine Besucher im Forum mit einer fesselnden Neuinszenierung von „Tabaluga oder die Reise zur Vernunft“ begeistert.

Von Martin Gah

„Jede Szene war wundervoll“, sagten Gäste aus dem Publikum. „Das Günzburger Publikum war sehr offen“, sagten drei Schauspielerinnen. So ist die Aufführung von „Tabaluga oder die Reise zur Vernunft“ im Forum am Hofgarten für alle Beteiligten auf und vor der Bühne ein Gewinn gewesen. Die dem Stück zugrundeliegende Schallplatte war von Peter Maffay im Jahr 1983 veröffentlicht worden. Darauf erzählt er – in Zusammenarbeit mit Rolf Zuckowski – zum ersten Mal ein Märchen mithilfe von Rockmusik.

