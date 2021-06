Tag der Daseinsvorsorge: Arbeit der Stadtwerke ist oft nicht sichtbar

Am Tag der Daseinsvorsorge machen kommunale Unternehmen auf sich aufmerksam. Dazu gehören auch die Stadtwerke Günzburg, deren Leistungen oft als selbstverständlich gelten.

Bundesweit findet am 23. Juni der fünfte Tag der Daseinsvorsorge statt. An diesem Tag stellen kommunale Unternehmen deutschlandweit ihre Leistungen der Daseinsvorsorge vor. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Günzburg arbeiten im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und -reinigung an 365 Tagen im Jahr dafür, dass Frischwasser jederzeit in den Haushalten, Gewerbe-, Industriebetrieben sowie in öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung steht. Gleichzeitig sorgen die Werke auch dafür, dass anfallendes Abwasser ordnungsgemäß abgeleitet, gereinigt und dem natürlichen Kreislauf wieder zurückgeführt wird.

Stadtwerke-Vorstand Lothar Böck erläutert anlässlich des Tages der Daseinsvorsorge: „Im Alltag werden die Leistungen der Daseinsvorsorge oft als selbstverständlich wahrgenommen. Teilweise liegt dies daran, dass vieles nicht sichtbar ist und unter der Erde liegt. Kommunale Daseinsvorsorge funktioniert seit Jahrzehnten, bei Wind und Wetter, in der Kernstadt und den Stadtteilen – rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr: Darauf können sich die Menschen bei uns verlassen.“

Jährlich bereiten die Stadtwerke 2,4 Millionen Kubikmeter Trinkwasser auf

In den Anlagen der Stadtwerke Günzburg werden jährlich rund 2,4 Millionen Kubikmeter Trinkwasser für die Bürgerinnen und Bürger von den Mitarbeitern aufbereitet. „Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer eins. Es unterliegt strengsten Kontrollen. So stellen wir sicher, dass unser Trinkwasser immer in allerbester Qualität aus dem Hahn kommt und bedenkenlos getrunken werden kann“, erklärt Böck .

Zudem werden jährlich bis zu drei Millionen Kubikmeter Abwasser in der Kläranlage Günzburg gereinigt. Abwasser und Niederschlagswasser werden über die rund 169 kilometerlangen Kanalnetze abgeleitet und in der Kläranlage gereinigt. „Wir entsorgen das anfallende Abwasser zuverlässig, wirtschaftlich und nachhaltig. Damit das auch in Zukunft funktioniert, investieren wir jährlich große Summen in den Erhalt und die Erneuerung der Abwasserinfrastruktur“, informiert Technischer Leiter Roland Baumgärtner.

Daseinsvorsorge muss bezahlbar bleiben

„Klimawandel, Demografie und Digitalisierung fordern die Daseinsvorsorge heraus: Wir müssen handeln, damit Daseinsvorsorge auch in Zukunft immer und überall sicher und bezahlbar bleibt und gleichzeitig Klimaschutz gelingt. Dafür brauchen wir weiterhin gute, verlässliche und vor allem belastbare Rahmenbedingungen von der Politik für die Kommunalwirtschaft, denn die Umsetzung aller Veränderungen und Anpassungen findet immer nur vor Ort statt“, sind sich Böck und Baumgärtner einig.

Der Tag der Daseinsvorsorge findet jedes Jahr am 23. Juni statt. Deutschlandweit zeigen kommunale Unternehmen an diesem Tag ihre Leistungen der Daseinsvorsorge – von Energie- und Wasserversorgung, über Abwasser- und Abfallentsorgung bis hin zum Ausbau von Glasfaser. International ist der Tag als „Public Service Day“ bekannt und wird von den Vereinten Nationen ausgerufen. Der Tag der Daseinsvorsorge wird in Deutschland vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU) koordiniert. (AZ)