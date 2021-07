Technisches Hilfswerk auch aus Günzburg auf dem Weg ins Flutgebiet

Mehrere Einheiten werden in Rheinland-Pfalz eingesetzt. Zunächst geht es zum Sammelpunkt am Nürburgring. Die THW-Helfer wurden bereits vor etwas gewarnt.

Knapp 30 Kräfte des Technischen Hilfswerks aus den Ortsverbänden Günzburg, Neu-Ulm, Memmingen und Kaufbeuren haben sich am Sonntagmorgen auf den Weg ins Flutgebiet nach Rheinland-Pfalz gemacht. Die Regionalstelle Kempten des Technischen Hilfswerks bekam vom Landesverband Bayern den Erstauftrag, für die Dauer von einer Woche einen Technischen Zug zur Unterstützung der Kräfte vor Ort zu stellen und zu entsenden. Dieser setzt sich zusammen aus einem Zugtrupp aus Günzburg, der Bergungsgruppe 1 aus Neu-Ulm, einer Fachgruppe N (Notversorgung und Notinstandsetzung) aus Kaufbeuren und Günzburg sowie einer Fachgruppe Räumen aus Memmingen mit einem Bagger. Mit dabei ist, neben den in den Fahrzeugen verladenen Einsatzmitteln, auch eine Tankanlage mit einem 1000-Liter-Tank für die Kraftstoffversorgung des Baggers und der Fahrzeuge, der aber erst beim Eintreffen gefüllt wird.

Die einzelnen Einheiten trafen sich am Sonntagmorgen auf dem Parkplatz der Raststätte Seligweiler und starteten nach einer Ansprache durch den Zugführer des THW Günzburg gegen 7.25 Uhr zu der rund siebenstündigen Anfahrt bis zum Nürburgring, wo sich der Bereitstellungsraum befindet. Dort erhalten die Kräfte dann ihren Einsatzauftrag. Voraussichtlich kommen sie dann im Landkreis Ahrweiler zum Einsatz.

Warnung vor Übergriffen auf das THW im Flutgebiet

Die Einsatzkräfte haben für die ersten 24 Stunden eine Selbstverpflegung dabei, bis die Versorgung vor Ort geregelt ist. Ebenso haben sie Zelte für die Übernachtungen mitgenommen, falls keine andere Möglichkeit zur Verfügung steht. Nicht aus blieb die Warnung vor der Abfahrt an alle Einsatzkräfte, dass sie sich darauf einstellen müssen, angegriffen zu werden, da es wohl schon zu einzelnen solcher Fälle kam.

Da die THW-Kräfte dazu eingesetzt werden, sich um die Infrastruktur zu kümmern, also unter anderem um Straßen und Wege, sind einzelne Betroffene aufgebracht, da sie die Hilfe an ihren beschädigten Gebäuden erwarten. Zudem können die Kräfte, wie bei allen Großschadensereignissen, sich auch nur nach und nach um die nötigen Arbeiten kümmern, was in der Bevölkerung nicht immer auf Verständnis trifft.