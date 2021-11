Telefonbetrüger schwindelt einem Günzburger Gewinne vor

80.000 Euro oder einen hochwertigen Wagen - das sollte ein 67-Jähriger aus Günzburg gewonnen haben. Doch zuvor müsste er selbst Geld überweisen.

Ein 67-jähriger Günzburger wurde am Freitag gegen 16.15 Uhr von einer männlichen Person angerufen. Der Mann gab am Telefon an, dass der Günzburger 80.000 Euro oder einen hochwertigen Wagen gewonnen habe.

Betrüger fordert am Telefon Geld für angeblichen Gewinn von Günzburger

Hierfür müsse er monatlich eine Gebühr von 60 Euro überweisen. Der Günzburger erkannte den Betrugsversuch und das Gespräch wurde beendet. Ein Vermögensschaden entstand somit nicht. (AZ)