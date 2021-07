"Telematik light" auf A8 reicht Günzburgs OB nicht: Er will Lärmschutz für Anwohner

Das für die Autobahn angekündigte Projekt kann aus der Sicht von Gerhard Jauernig nur ein erster Schritt sein. Auch die neue Bahntrasse dürfe die Situation nicht verschlechtern.

Die Ankündigung des Bundesverkehrsministeriums, auf der A8 im Rahmen einer „Telematik light“ im ersten Schritt LED-Anzeigen im Bereich Adelsried und Burgau aufzustellen, hat im Günzburger Rathaus ein geteiltes Echo hervorgerufen. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD) begrüßt die ersten Schritte und die damit einhergehende Verkehrssicherheit, fordert aber zugleich, durch weitere wirksame und konkrete Maßnahmen die Lärmbelastung entlang der A8 zwischen Wasserburg und Leinheim deutlich zu reduzieren.

Als im Februar 2020, kurz vor der Kommunalwahl, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in die Region kam, hatte dieser mit der Aussicht auf Geschwindigkeitsbeeinflussungsanlagen bei den betroffenen Kommunalpolitikern und Anwohnern der A8 Hoffnung geweckt, dass durch die Installation der LED-Anzeigen und die daraus resultierende Reduzierung der Geschwindigkeit auch die Lärmwerte verbessert werden. Das jetzt verkündete Projekt sei gegenüber der damaligen Ankündigung nur ein erster richtiger, aber kleiner Schritt, betont Jauernig in der Mitteilung.

Günzburgs OB: Tunnel für die Bahntrasse oder Lärmschutz für die Anwohner

Er fordert vom Bund, sich der Realität zu stellen und in einen verbesserten Lärmschutz für die Anwohner zu investieren. Dabei sei es unerträglich, dass man immer wieder auf berechnete Lärmwerte verweise, die im Rahmen des Erlaubten seien, so Jauernig. „Die Lebenswirklichkeit ist eine andere." Tatsächlich habe die Lärmbelästigung in den drei Günzburger Stadtteilen signifikant zugenommen.

Gerhard Jauernig fordert, die tatsächliche Lärmbelästigung durch eine Schallmessung zu erfassen, die auch die Beschaffenheit der Autobahn berücksichtigt .Schon jetzt sei aus seiner Sicht eine aktuell diskutierte Variante eines ICE-Neubautrassenverlaufs entlang der Autobahn nur dann akzeptabel, wenn diese im Bereich der Günzburger Ortschaften untertunnelt wird oder alternativ durch Lärmschutzmaßnahmen verbindlich und nachweislich keine Mehrbelastung für die Bevölkerung bedeute. Die Stadt Günzburg werde diese Forderungen in den kommenden Wochen auch an die Bundestagskandidaten der Region herantragen. (AZ)

