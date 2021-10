Günzburg

Theaterstück in Günzburg erinnert an Holocaust-Überlebenden Itzchak Belfer

Mit einer anrührenden sowie sehens- und hörenswerten Aufführung hat das Ensemble des Experimentellen Theaters Günzburg an Leben und Wirken von Janusz Korczak und des im Januar verstorbenen Itzchak Belfer erinnert.

Von Walter Kaiser

Größer können Gegensätze nicht sein. Auf der einen Seite Janusz Korczak, ein warmherziger und fürsorglicher Kinderarzt, Pädagoge und Schriftsteller. Auf der anderen Seite deutsche Besatzer, die während des Krieges in Polen Tausende Jüdinnen und Juden kaltblütig ermordet haben – unter ihnen Korczak und mehr als 200 Kinder, die er in seinem Waisenhaus betreut hatte. Ein Zögling Korczaks war Itzchak Belfer.

