Topf mit Würstchen führt in Günzburg fast zu einem Brand

Ein Topf mit Würstchen, der auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden war, hätte in Günzburg beinahe einen Brand verursacht.

Ein Topf mit Würstchen, der auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden war, hätte beinahe einen Brand verursacht. In einem Mehrfamilienhaus in der Ulmer Straße stellte eine 21-Jährige einen Topf auf den Herd und verließ anschließend die Wohnung, um zur Arbeit zu gehen. Ein 18-Jähriger, der sich zu Besuch in der Wohnung aufhielt, bemerkte zunächst nichts von der Rauch- und minimalen Brandentwicklung in der Küche.

Nachbar bemerkte den Rauch rechtzeitig

Erst als ein Nachbar an der Tür klopfte und klingelte, ging er dem Rauch nach und entdeckte, dass es in der Küche schon leicht brannte. Der aufmerksame Nachbar löschte den Kleinbrand mit Wasser ab. Zum Glück blieben von dem Vorfall nur die Rußspuren am Küchenschrank und am Abzug übrig. (AZ)