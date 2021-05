Über 50 Angebote beim Ferienprogramm der Stadt Günzburg

Bald sind die Anmeldungen für die Veranstaltungen bei der Stadt Günzburg möglich. Was in den Sommerferien alles geboten ist.

Wer in den Sommerferien zu Hause bleibt, braucht sich nicht zu langweilen: Die Stadt Günzburg hat für die Sommerferien ein umfangreiches Ferienprogramm mit über 50 Veranstaltungen und Angeboten für Kinder ab drei Jahren zusammengestellt.

Neben bekannten Angeboten gibt es für Kinder und Jugendliche in der Zeit vom 30. Juli bis 13. September auch einige Neuheiten, wie beispielsweise Skateboarding oder die Besichtigung einer Eisdiele. Wie in den Vorjahren hat die Stadtverwaltung das Programm in Zusammenarbeit mit zahlreichen Günzburger Vereinen und Institutionen realisiert. Die Durchführung der Veranstaltungen ist von den jeweils geltenden Rechts- und Hygienevorgaben abhängig. Deshalb kann es kurzfristig zu Änderungen oder Absagen kommen.

OB Jauernig lobt Angebote für Ferienprogramm

„Unsere Kinder sollen im Sommer Spaß und Abenteuer erleben und ihre Ferien genießen – auch wenn in diesem Jahr alles anders ist“, erklärt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig in einer Pressemitteilung. Beim diesjährigen Sommerferienprogramm habe die Stadtverwaltung deshalb ganz bewusst auf attraktive Veranstaltungen gesetzt, die teilweise kostenfrei sind, so der Oberbürgermeister.

Die Angebote seien breit gefächert, um möglichst vielen Kindern Lust auf die Ferien zu Hause zu machen und reichen vom Schnupperfliegen und Schnuppergolf über Basteln und Führungen beim Technischen Hilfswerk oder der Feuerwehr bis hin zum Bogenschießen.

Außerdem können sich die Kinder im Tennis oder Badminton versuchen, die Imker besuchen, Detektive sein, im Rettungsboot fahren oder gemeinsam tanzen. Auch der Besuch bei der Sparkasse sowie Führungen durch das Wasserwerk und die Kläranlage von Günzburg sind möglich.

Ferienprogramm Günzburg: Anmeldung ab 7. Juni

Oberbürgermeister Jauernig dankt den Mitarbeitern der Stadtverwaltung sowie den Vereinen und sonstigen Einrichtungen für ihre Bereitschaft, eine Vielzahl von kindgerechten Angeboten zu entwickeln. „Nur durch dieses Engagement ist es möglich, den Günzburger Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien ein buntes Angebot gegen den Ferien-Blues und für jeden Geldbeutel anzubieten“, so Jauernig.

Alle Angebote sind ab Montag, 7. Juni, auf dem Online-Portal der Stadt unter www.unser-ferienprogramm.de/guenzburg/index.php einzusehen. Anmeldungen zum Ferienprogramm sind bis zum 2. Juli möglich. Die Plätze werden wie die Jahre zuvor verlost. (AZ)

Lesen Sie auch: