Überraschung im Stadtrat Günzburg: SPD-Fraktion hat neuen Vorsitzenden

Personelle Wechsel gibt es bei der SPD im Günzburger Stadtrat: Die bisherige Fraktionsvorsitzende Martina Haltmayer (Mitte) übergibt ihr Amt zum 1. November an Michael Jahn. Ursula Seitz wird die Aufgabe als Fraktionssprecherin übernehmen.

Plus Martina Haltmayer gibt ihr Amt als Fraktionsvorsitzende der SPD nach eineinhalb Jahren ab. Ihr Nachfolger ist der erst 26-jährige Student Michael Jahn.

Von Michael Lindner

Die Günzburger SPD wird in Kürze einen Wechsel an der Spitze der Stadtratsfraktion vollziehen. Martina Haltmayer wird ihr Amt nach eineinhalb Jahren schon wieder abgeben. Ihr Nachfolger steht fest: Es ist Michael Jahn, der mit 26 Jahren der mit Abstand jüngste SPD-Stadtrat ist und erst seit der vergangenen Kommunalwahl dem Gremium angehört. Was steckt hinter diesem personellen Wechsel?

