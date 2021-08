Unbekannte Person hebt Kanaldeckel in Günzburg aus

In der Otto-Geiselhart-Straße/Dillinger Straße hat eine unbekannte Person einen Kanaldeckel ausgehoben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in der Otto-Geiselhart-Straße/Dillinger Straße in Günzburg ein Kanaldeckel ausgehoben worden. Ein Unfall ist dadurch zwar nicht entstanden, aber nur, weil die Gefahr für die Verkehrsteilnehmer rechtzeitig erkannt wurde. Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, sollen sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/9190, in Verbindung setzen. (AZ)