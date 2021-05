Unbekannte beschädigen Bäckereitür am Günzburger Bahnhof

Unbekannte haben an der Tür einen Schaden von 1000 Euro verursacht. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

An der Bäckerei am Günzburger Bahnhofsplatz ist die Eingangstür beschädigt worden. Laut Polizeibericht teilte dies der Ladenbesitzer der Bäckerei am Montagmorgen, 24. Mai, mit. Die Polizei geht wegen der Spuren davon aus, dass die unbekannten Täter versuchten, die Tür gewaltsam zu öffnen.

Bäckereitür in Günzburg beschädigt: Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Die Polizei vermutet des Weiteren, dass die Täter massiv mit dem Fuß auf die Tür eintraten und dadurch 1000 Euro Schaden verursachten. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)

