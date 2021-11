Unbekannte lockern an einem Auto in Günzburg die Radschrauben

War es ein Anschlag oder ein versuchter Diebstahl? Unbekannte lockerten an einem Auto, das in Günzburg auf einem Parkplatz stand, die Radmuttern.

Niemand möchte sich vorstellen, was passieren kann, wenn ein Fahrzeug schnell auf der nahen Autobahn unterwegs ist und sich die Räder selbstständig machen. Der Polizei wurde jetzt angezeigt, dass an einem Auto, das vom 29. bis 31. Oktober auf einem Parkplatz im Stadtgebiet Günzburg am Kimmerle Ring im Bereich der Fertighauswelt geparkt war, Radschrauben von unbekannten Personen gelockert wurden.

Vermutlich fuhr das Auto in Günzburg noch nicht mit den lockeren Rädern

Vermutlich wurde der Vorfall entdeckt, bevor das Auto bewegt wurde. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)