Unbekannte schlagen vor Disco zwei junge Männer nieder

Vermutlich weil sie sich beleidigt fühlten, sind zwei unbekannte Männer vor einer Diskothek in Günzburg auf zwei andere losgegangen. Einer landete im Krankenhaus.

Der Vorfall passierte am Samstag gegen 3.45 Uhr vor einer Diskothek in der Wilhelm-Maybach-Straße in Günzburg. Zwei bislang unbekannte Täter gingen auf einen 22-Jährigen und einen 21-Jährigen los und schlugen sie mit je einem Faustschlag nieder. Vorangegangen war nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei eine Beleidigung.

Polizei war zufällig in der Nähe der Diskothek

Eine Polizeistreife hielt sich zu diesem Zeitpunkt zufällig im Bereich der Diskothek auf und eilte herbei. Als die beiden Täter die Polizisten erblickten, flüchteten diese. Der 22-jährige erlitt durch den Schlag eine kleine Platzwunde und eine Beule an der Schläfe. Er wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige blieb unverletzt, hat aber Schmerzen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 zu melden. (AZ)