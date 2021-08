Unbekannte stehlen Bargeld aus der Buchhandlung am Günzburger Bahnhof

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls einer größeren Menge Bargeld in der Bahnhofsbuchhandlung in Günzburg. Wer hat die Täter gesehen?

Aus der Buchhandlung am Bahnhof in Günzburg wurde im Zeitraum vom 4. auf 5. August Bargeld in vierstelliger Höhe gestohlen. Zum genauen Tathergang sind noch weitere Ermittlungen erforderlich, teilt die Polizeiinspektion Günzburg mit. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den bislang unbekannten Personen machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 entgegen. (AZ)