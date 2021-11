Unbekannte stehlen in Günzburg Teile von einem abgestellten Lastwagen

Langfinger stehlen in Günzburg in der Nacht auf Mittwoch Fahrzeugteile von einem abgestellten Lastwagen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei in Günzburg sucht Zeugen eines Diebstahls, der sich von Dienstagabend, 20 Uhr, bis Mittwochmorgen, 9. Uhr, ereignet hat. Ein mit einem Fahrzeug beladener Lastwagen war auf einem Rastplatz in der Wilhelm-Maybach-Straße abgestellt. Als der Fahrer am Mittwoch seine Fahrt fortsetzen wollte, stellte er fest, dass an dem aufgeladenen Fahrzeug eine Radlaufabdeckung im Wert von etwa 400 Euro gestohlen worden war. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)