Unbekannte verkleben Türschlösser eines Hauses in Reisensburg

War es nur simple Zerstörungswut oder ein Racheakt? Im Günzburger Stadtteil Reisensburg verklebten bislang unbekannte Personen Türschlösser.

Über die Beweggründe dieser Tat kann die Polizei in Günzburg bislang nur spekulieren. Bislang unbekannt sind die Personen, die an einem Haus im Günzburger Stadtteil Reisensburg, in der Straße Mösle, im Zeitraum vom 4. bis 10. August die Türschlösser beschädigten. In die Haus- und Kellertüre wurde in die Schlösser Klebstoff eingespritzt und so unbrauchbar gemacht. Zeugen, die Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)