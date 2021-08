Unbekannte zerkratzen in Günzburg einen BMW

Unbekannte zerkratzen in Günzburg die Seite eines Kleinwagens. Es gibt zwei mögliche Tatorte.

Wann und wo genau Unbekannte den Lack des schwarzen BMW-Kleinwagens einer Günzburgerin zerkratzt haben, steht noch nicht fest. Nach Angaben der Geschädigten muss es zwischen dem späten Nachmittag des 24. Augusts und den Mittagsstunden des 25. Augusts passiert sein.

In dieser Zeit hatte die Frau ihr Auto auf einer Parkfläche vor den Garagen in der Parkstraße 2 in Günzburg abgestellt. Allerdings nicht ununterbrochen, denn am Mittwoch war sie zwischen 12.35 bis 12.45 Uhr zum V-Markt in der Augsburger Straße gefahren und hatte den Wagen dort geparkt. Während der kompletten Parkdauer wurde der Lack des Kleinwagens auf der linken Seite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Wer sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, möchte sich bitte mit der Polizei in Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung setzen. (AZ)

