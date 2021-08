Unbekannte zerstechen erneut Reifen an Wohnmobilen in Günzburg

In Günzburg scheinen bislang unbekannte Personen schlecht auf Reisemobile zu sprechen sein. Erneut wurden Reifen zerstochen. Die Polizei bittet um Hilfe.

Erneut wurden an zwei Wohnmobilen, die in der Weidenstraße in Günzburg abgestellt waren, Reifen zerstochen. Die bislang unbekannten Personen haben die Fahrzeuge laut Polizei im Zeitraum vom 14. auf 15. August beschädigt. Wie bereits im Juni wurden erneut mit einem spitzen Gegenstand kleine Löcher in die Reifen gestochen. Dadurch entweicht die Luft nur ganz langsam und der Schaden wird nicht sofort bemerkt.

Reifenplatzer endet glimpflich

Im Juni hatte die Tat für den Geschädigten Günzburger beinahe schlimme Folgen. Nur weil er mit seinem Mobil auf der Fahrt durch Südtirol langsam unterwegs war, führte der Reifenplatzer an einem der beschädigten nicht zum Unfall. Am vergangenen Wochenende wurden nun erneut alle vier Reifen mit einem dünnen Werkzeug perforiert. Zudem zwei Reifen eines Wohnmobils von Freunden aus Nürnberg, die in Günzburg zu Besuch waren. Sie entdeckten den Schaden erst nach ihrer heilen Rückkehr.

Die Polizei sucht dringend Zeugen

Die Polizeiinspektion Günzburg ermittelt wegen des "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" und sucht dringend Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. Der entstandene Sachschaden, den übrigens keine Versicherung übernimmt, beläuft sich inzwischen auf weit über tausend Euro. (AZ)