Unbekannte zerstechen in Wasserburg Reifen an Wohnmobil

Wiederholt haben bislang unbekannte Personen im Günzburger Stadtteil Wasserburg Reifen an einem Wohnmobil beschädigt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein 61-jähriger Mann aus Günzburg bemerkte an seinem Wohnmobil zum wiederholten Mal einen einen platten Reifen. Das Fahrzeug war in der Nähe der Ortsstraße in Wasserburg abgestellt. Bei der genaueren Überprüfung bemerkte er an allen vier Reifen kleine Löcher, die mit bloßem Auge kaum feststellbar waren. Die Luft trat dadurch nur ganz langsam aus. Da dies ist bereits der zweite Vorfall dieser Art am selben Fahrzeug war, meldete er dies der Polizei. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen Sonntag 22 Uhr und Montag 17.30 Uhr. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden diese bitte bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)