Unbekannter Täter hackt Online-Nutzerkonto einer Frau und bedroht sie

Der Täter hatte bei einer Auktionsplattform Dinge verkaufen wollen. Als er aufflog, schrieb er, dass er ihr das Leben zur Hölle mache. Es gibt weitere Betrugsfälle.

Eine 27-Jährige hat am 6. September auf ihr E-Mail-Postfach diverse Mails einer Online-Auktionsplattform erhalten, dass von ihrem Account etwas verkauft werden solle. Als die Frau nachschaute, bemerkte sie, dass ein Unbekannter ihren Account gehackt hatte und insgesamt vier Gegenstände darüber verkaufen wollte.

Sie konnte auch in diversen Chats sehen, dass der Unbekannte mit potenziellen Käufern in Kontakt getreten war und Verkaufsgespräche geführt hat. Der Frau wurde geraten, ihr Passwort zu ändern und den Käufern zu sagen, dass es sich um einen Betrug handelt. Daraufhin schrieb der unbekannte Täter, dass er der Frau das Leben zur Hölle machen würde, berichtet die Polizei Günzburg.

Es ist nicht der einzige Betrugsfall

Zudem hat eine 23-Jährige per Post eine Mahnung erhalten - sie solle 449,80 Euro an eine Firma bezahlen. Diese wurde durch eine Online-Auktionsplattform beauftragt, da eine Bestellung am 31. Juli getätigt wurde, die Online-Auktionsplattform den Betrag aber nicht erhalten hat. Die Frau hatte noch nie bei dieser Plattform bestellt und auch keine Ware erhalten, die sie nicht bestellt hat. Nachdem sie sich an die Firma wandte, wurde ihr von dort empfohlen, Anzeige zu erstatten, so die Polizei.

In einem anderen Fall ist eine Frau zur Polizei Günzburg gegangen und hat angezeigt, dass es auf ihrem Konto eine Kontobewegung in Höhe von 330 Euro gegeben habe, die sie nicht selbst getätigt hatte. Die Überweisung erfolgte laut Auskunft ihrer Bank mit einem ausländischen Überweisungsträger. Die Unterschrift auf dem Überweisungsschein wurde gefälscht. (AZ)