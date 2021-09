Günzburg

Unbekannter schlägt Delle in ein in der Tiefgarage abgestelltes Auto

In der Tiefgarage beim Forum am Hofgarten hat ein Unbekannter ein Auto beschädigt.

Knapp 2000 Euro Schaden sind bei dem Vorfall in der Tiefgarage beim Forum am Hofgarten in Günzburg entstanden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein Unbekannter hat am vergangenen Dienstag in der Tiefgarage beim Forum am Hofgarten ein Auto beschädigt. Der Vorfall passierte laut Polizei zwischen 18.30 und 22.45 Uhr. Der Täter schlug in den Kofferraum eines schwarzen Skoda Fabia eine Delle, außerdem wurde das Licht hinten rechts beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 entgegen. (AZ)

