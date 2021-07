Unbekannter stiehlt Fahrrad am Bahnhof Günzburg

Ein junger Mann hat sein Fahrrad am Bahnhof Günzburg abgeschlossen. Als er einige Stunden später zurückkam, war das Rad verschwunden.

Ein 20-Jähriger hat bei der Polizei Anzeige erstattet, weil ihm sein Mountainbike im Wert von etwa 350 Euro gestohlen wurde. Der junge Mann stellte sein Rad am Samstag gegen 18 Uhr am Fahrradständer am Bahnhof in Günzburg ab und befestigte den Fahrradrahmen am Fahrradständer mit einem Zahlenschloss. Als er am Sonntag gegen 1 Uhr zurückkam, war das Fahrrad weg. (AZ)