Unbekannter stiehlt in Kreiskliniken Geld aus Patientenzimmer

Ein Patient der Kreiskliniken Günzburg hatte seinen Geldbeutel in einem unversperrten Schrank aufbewahrt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Patient der Kreiskliniken Günzburg hat sich an die Polizei gewandt, da ihm Bargeld aus dem Krankenzimmer gestohlen worden war. Der Vorfall passierte laut Polizei am 24. November zwischen 8 und 11 Uhr. Der Unbekannte hatte Geld im Wert von 180 Euro entwendet. Die Geldbörse hatte sich in einem unversperrten Schrank befunden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter 08221/919-0 zu melden. (AZ)