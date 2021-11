Unbekannter zerkraft Auto und hinterlässt "Parken verboten"-Zettel

Böse Überraschung für einen Autofahrer, der seinen Wagen zerkratzt vorfindet. Und noch einen Zettel, auf dem zwei Worte stehen.

Ein 57-Jähriger parkte am vergangenen Donnerstag sein Auto im Buchenweg in Günzburg. Als er am darauffolgenden Tag gegen 10 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Auto mutwillig zerkratzt worden war. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro, so die Polizei.

Am Wagen war zudem ein Notizzettel mit den Worten „Parken verboten“ befestigt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)