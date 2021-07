Unfallfahrer hinterlässt Felsbrocken mitten auf der Straße

Ein Autofahrer kollidiert in Günzburg mit einem großen Gesteinsbrocken und haut ab. Die Aufräumarbeiten sind aufwändig, der Schaden nicht unerheblich.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein unbekannter Autofahrer in der Ichenhauser Straße mit einem abseits der Straße liegenden großen Stein zusammengestoßen. Durch die Wucht das Aufpralls schob das Auto den Stein bis auf die Straße, so die Polizei. Der Fahrer entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch den Gesteinsbrocken, der im Anschluss nur mittels eines Radladers von der Fahrbahn entfernt werden konnte, entstanden Beschädigungen an der Fahrbahn und dem dortigem Gehweg.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu der unbekannten Person tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)