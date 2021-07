Unfallflucht auf dem Legoland Parkplatz in Günzburg

Die Polizei sucht Zeugen, die eine Unfallflucht am Mittwoch auf dem Parkplatz des Legoland Freizeitparks in Günzburg beobachtet haben.

Auf dem Parkplatz des Freizeitparkes Legoland Deutschland Resort in Günzburg wurde am Mittwoch im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 19.30 Uhr ein Auto angefahren und beschädigt. Der blaue Kia parkte in zweiter Reihe vor dem unmittelbaren Zugang zum Freizeitpark. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehr als 2000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)