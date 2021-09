Vandalismus, Schwarzfahren und sexuelle Belästigung: 21-Jähriger vor Gericht

Plus Wegen mehrerer Delikte steht ein junger Mann vor dem Amtsgericht Günzburg. Warum er nur für zwei der Vorwürfe belangt wird.

Der heute 21-jährige Iraker wohnt im Landkreis. Ende 2020 und Anfang 2021 soll er viermal ohne Ticket mit dem Zug von Offingen nach Günzburg gefahren sein. Im Saal des Amtsgerichts Günzburg räumt er nach längerer Diskussion mit dem Richter und dem Staatsanwalt den Vorwurf ein und entschuldigt sich über seinen Dolmetscher. Doch er ist noch wegen anderer Taten angeklagt.