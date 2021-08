Verbaler Streit an Günzburger Tankstelle endet mit Faustschlag

Ein junger Mann wird im Zuge eines eskalierenden Streits in Günzburg leicht verletzt. Gegen den Kontrahenten wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Am frühen Sonntag sind an einer Tankstelle in Günzburg zwei junge Männer im Alter von 20 und 21 Jahren in einen verbalen Streit geraten. Im weiteren Verlauf schlug der 20-Jährige dem anderen mit der Faust ins Gesicht.

Dieser wurde dadurch laut Polizei leicht verletzt. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet. (AZ)