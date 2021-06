Verdacht auf ausgelegte Giftköder in Günzburg

Erneut gibt es den Verdacht, dass möglicherweise Giftköder in Günzburg ausgelegt worden sind. Die Polizei sucht Zeugen, die Ähnliches beobachtet haben.

Hundebesitzer aufgepasst: Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise ausgelegte Giftköder am Wasserburger Weg in Günzburg gesehen haben. Am Dienstag wurde der Polizei mitgeteilt, dass vor einem Wohnhaus im Wasserburger Weg angeblich ein Giftköder ausgelegt worden war. Vor Ort fanden die Polizeibeamten auf dem Gehweg eine mutmaßlich vom Regen durchweichte Masse. Ob es sich hier tatsächlich um einen Giftköder handelte, bedarf weiterer Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)